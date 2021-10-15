«А почему ты не поешь? Не можешь?»: Вайкуле «поддела» Пугачеву на домашней вечеринке

На одной из домашних вечеринок Алла Пугачева оказалась в компании Лаймы Вайкуле. Обе уже давно дружат. Примадонны просто обожает отдыхать с семьей на Рижском взморье. Да и латвийская приятельница Аллы Борисовны время от времени гостит у певицы в подмосковном особняке в деревне Грязь. Для поклонников артистки сняли забавный видеоролик, в котором Вайкуле по доброму «поддела» Пугачеву, спросив у нее, почему та не поет. Примадонна и правда редко дает концерты. С появлением двойняшек Гарри и Лизы она погрузилась в домашние хлопоты, посвящая всю себя семье и детям.
Позже в своем Instagram шоумен Максим Галкин поделился этими памятными архивными кадрами с участием Пугачевой и Лаймы Вайкуле.
«А почему ты не поешь?! Ты не можешь или не хочешь?!» — поинтересовалась Лайма Вайкуле, с интересом поглядывая на Примадонну.
«Не хочу… но могу, конечно!» — оправдалась Алла.
«Ну продемонстрируй мне», — тут же нашлась Лайма.
Далее Алла Борисовна якобы исполнила одну из своих любимых импровизаций, удивив Вайкуле.
«Это что вживую ты поешь или под фанеру?» — поддержала шуточную беседу подруга Пугачевой.
А дальше пьеса разыгрывалась на по нотам. В кадре появилась королева джаза Лариса Долина. И сразу стало понятно, что именно она и никто другой был тем самым человеком, чьим голосом только что «пела» Алла Борисовна.
Позже уже Примадонна попросила Вайкуле блеснуть мастерством. В ответ латвийская певица исполнила этюд, но голос ее подозрительно басил. Как выяснилось, вместо Лаймы за кадром пел шоумен Максим Галкин.
«Торжество живого звука!» — добавила Вайкуле, к полному восторгу поклонников.
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