«А почему ты не поешь? Не можешь?»: Вайкуле «поддела» Пугачеву на домашней вечеринке

На одной из домашних вечеринок Алла Пугачева оказалась в компании Лаймы Вайкуле. Обе уже давно дружат. Примадонны просто обожает отдыхать с семьей на Рижском взморье. Да и латвийская приятельница Аллы Борисовны время от времени гостит у певицы в подмосковном особняке в деревне Грязь. Для поклонников артистки сняли забавный видеоролик, в котором Вайкуле по доброму «поддела» Пугачеву, спросив у нее, почему та не поет. Примадонна и правда редко дает концерты. С появлением двойняшек Гарри и Лизы она погрузилась в домашние хлопоты, посвящая всю себя семье и детям.

Позже в своем Instagram шоумен Максим Галкин поделился этими памятными архивными кадрами с участием Пугачевой и Лаймы Вайкуле.

«А почему ты не поешь?! Ты не можешь или не хочешь?!» — поинтересовалась Лайма Вайкуле, с интересом поглядывая на Примадонну. «Не хочу… но могу, конечно!» — оправдалась Алла. «Ну продемонстрируй мне», — тут же нашлась Лайма.

Далее Алла Борисовна якобы исполнила одну из своих любимых импровизаций, удивив Вайкуле.

«Это что вживую ты поешь или под фанеру?» — поддержала шуточную беседу подруга Пугачевой.

А дальше пьеса разыгрывалась на по нотам. В кадре появилась королева джаза Лариса Долина. И сразу стало понятно, что именно она и никто другой был тем самым человеком, чьим голосом только что «пела» Алла Борисовна.

Позже уже Примадонна попросила Вайкуле блеснуть мастерством. В ответ латвийская певица исполнила этюд, но голос ее подозрительно басил. Как выяснилось, вместо Лаймы за кадром пел шоумен Максим Галкин.

«Торжество живого звука!» — добавила Вайкуле, к полному восторгу поклонников.

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