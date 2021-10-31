Копия папа: Аня Левченко из «Дома-2» показала подросшего сына от Валеры Блюменкранца

Первого ноября маленькому сыну бывших участников «Дома-2» Анны Левченко и Валеры Блюменкранца Давиду исполнится семь месяцев.

Молодые родители уже давно не скрывают лица своего наследника и часто показывают его фото и видео в своих микроблогах.

На этот раз Анна Левченко в сторис показала, как маленький сынишка плескается в ванной, демонстрируя при этом, что невероятно доволен происходящим.

«Купили круг для Турции. Тестируем в ванной», — подписала видео Аня Левченко.

Затем молодая мама показала, как сын, сидящий в ходунках, наблюдает за процессом передвижения по комнате робота-пылесоса.

«Давид, за уборкой следишь?» — спрашивает у малыша Анна Левченко.

Стоит отметить, что поклонники Анны Левченко и Валеры Блюменкранца давно сошлись во мнении, что маленький Давид очень похож на своего папу.

Напомним, у Анны Левченко и Валеры Блюменкранца довольно сложные отношения. Анна часто демонстрирует мужу свое недовольство тем, что уезжая из Санкт-Петербурга в Москву для встречи с дочкой Бетти, он на самом деле, тесно общается и со своей первой женой, мамой Бетти Татой Блюменкранц.

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