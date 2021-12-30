«С моей прекрасной»: Евгений Папунаишвили представил Марию Миронову своей партнершей

Об этом хореограф объявил в своем инстаграме.

В скором времени на канале «Россия 1» стартует очередной сезон шоу «Танцы со звездами». В этом году участие в нем примет 48-летняя Мария Миронова. Она будет танцевать в паре с Евгением Папунаишвили. Об этом хореограф объявил в своем инстаграме.

«Пойдем вместе в удивительный мир танцев вместе с моей прекрасной партнершей Марией Мироновой. Чувствую, тринадцатый сезон «Танцев со звездами» будет особенным. И уже чувствую Вашу поддержку», — написал Папунаишвили.

Фанаты отметили, что они прекрасно смотрятся вместе, а образы похожи на свадебные.

«Почти свадебное фото! У вас прекрасная партнерша. Удачи!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно появились слухи о разводе Марии Мироновой с молодым мужем, которому она родила сына Федора два года назад. Евгений Папунаишвили развелся с испанкой Салимой Бижабер в прошлом году.

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