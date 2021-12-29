«Каждое утро меня будит»: Андрей Малахов озвучил, сколько времени он проводит с сыном

Телеведущий Андрей Малахов признался, что еще и часто сам готовит себе ужин.

Популярный телеведущий Андрей Малахов — один из самых востребованных в профессии людей.

Несмотря на плотный рабочий график, Андрей Малахов старается спать строго восемь часов в сутки.

И ложится не позже полуночи, поскольку знает, что в 7:45 утра его разбудит четырехлетний сын Саша.

«Каждое утро ровно в 7:45 меня будит сын, поэтому хочешь не хочешь, а нужно высчитывать, во сколько ложиться, чтобы набрать свои 8 часов», — рассказал Андрей Малахов.

Телеведущий добавил, что время до отъезда на работу он посвящает сыну.

«Каждый день с 7:45 утра до 10 с сыном делаю что угодно. А вечером могу приготовить себе ужин», — продолжил Андрей Малахов.

Он дал понять, что относится к тому типу мужчин, которые считают, что должны уметь сами позаботиться о себе, а не ждать, когда это сделает женщина.

«Человек должен уметь делать в жизни все. Конечно, электрическую проводку я не починю, но забить гвоздь и расчистить снег на даче в состоянии», — цитирует Андрея Малахова «Антенна».

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