«В «Долине кукол» был такой персонаж»: Галкин рассказал о том, как Пугачева троллит артистов эстрады

Максим Галкин поделился, как Алла Пугачева оценивает ту или иную звезду.

Популярный телеведущий Максим Галкин дал интервью литературному критику Галине Юзефович на ее YouTube-канале. Речь, конечно же, шла о книгах и о любви к чтению.

Максим Галкин рассказал, какие произведения в числе почитаемых у его жены Аллы Пугачевой.

«Она обожает роман «Долина кукол», не помню, чье это произведение. Он очень жуткий и мрачный», — поделился Максим Галкин.

Шоумен добавил, что Примадонна обожает сравнивать некоторых звезд шоу-бизнеса с героями этой книге о Голливуде.

«Алла все время, видя кого-то на эстраде, говорит мне: «В «Долине кукол» был такой персонаж», — продолжил Максим Галкин.

В целом же, он отметил, что его супруга всегда читала очень много. В особом почете у нее поэзия Серебряного века.

«Алла столько всего прочла когда-то… И мне сейчас немного лень читать. Она все время слушает и читает присланные стихи. Читает поэзию – Цветаеву, Ахматову, Мандельштама. У нее такая начитанность», — рассказал о жене Максим Галкин.

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