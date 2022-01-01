«Могли бы привлечь и женскую половину»: Максим Галкин впервые вывел на сцену сына Гарри

Гарри Галкин дебютировал в качестве вокалиста в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри Галкин попробовал свои силы в вокальном мастерстве.

Мальчик вместе со своим звездным папой выступил в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Максим Галкин в дуэте с Гарри исполнили песню знаменитой французской певицы Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien.

Гарри очень органично и смело вел себя на сцене. Их выступление с Максимом Галкиным произвело фурор. Публика в зале аплодировала и кричала «Браво!».

Судьи были восхищены и вокальным талантом Гарри Галкина и его прекрасным произношением французских слов.

А член жюри Игорь Крутой дал понять, что хотел бы видеть на сцене шоу и остальных членов этой дружной семьи.

«Все было очень эстетично, от момента как вы выглядите до того, как пели. Могли бы привлечь и женскую половину!» — пошутил Игорь Крутой.

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