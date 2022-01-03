«Кому-то ровно 60 лет. Вон сидят огурцами»: Нагиев – об Эрнсте в финале Высшей лиги КВН

Телеведущий Дмитрий Нагиев после финала Высшей лиги КВН на Первом канале посмеялся над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

«КВН всего 60 лет. Кому-то здесь гораздо больше. Кому-то ровно 60 лет. Вон сидят огурцами. 60 – это не сто. Представляете, сто лет КВН. Александр Васильевым объявляет меня. Я говорю несколько слов. Потом там в табелях о рангах говорит следующий. Он встает и произносит: «Спасибо Диме за эту блестящую речь». Дмитрий Нагиев

Как отметил Нагиев, он поздравляет всех участников игры с Новым годом и надеется, что все будет хорошо. «Спасибо, что вы есть и с Новым годом», — заявил Дмитрий Нагиев.

Напомним, что чемпионами Высшей лиги КВН стали сразу две команды – сборная Пермского края и команда «Неудержимый Джо».

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