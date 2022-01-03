«Ну ладно. Вы – молодцы. Дуйте уже»: Масляков «подыграл» команде «Неудержимый Джо» на КВН

Вытянуть во время конкурса слова из ведущего практически нереально.

Ведущий КВН Александр Масляков «подыграл» команде «Неудержимый Джо» в финале Высшей лиги КВН. Как правило, вытянуть из него хоть бы слово во время конкурса нереально.

Во время одного из испытаний участники команды сели на скамейку и пригласили присесть с ними Маслякова.

«Александр Васильевич, а может проводите нас. Присядете на дорожку», — заметили юмористы.

Масляков вышел к команде, но молчал, лишь мотая головой.

«Золотые слова», — сказал один из участников команды.

«Ну ладно. Вы – молодцы. Дуйте уже». Александр Масляков

Напомним, что чемпионами Высшей лиги стала сборная Пермского края, а также как раз дружина «Неудержимый Джо». Каждой команде досталось по миллиону рублей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!