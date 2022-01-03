«Ну ладно. Вы – молодцы. Дуйте уже»: Масляков «подыграл» команде «Неудержимый Джо» на КВН

Ведущий КВН Александр Масляков «подыграл» команде «Неудержимый Джо» в финале Высшей лиги КВН. Как правило, вытянуть из него хоть бы слово во время конкурса нереально.
Во время одного из испытаний участники команды сели на скамейку и пригласили присесть с ними Маслякова.
«Александр Васильевич, а может проводите нас. Присядете на дорожку», — заметили юмористы.
Масляков вышел к команде, но молчал, лишь мотая головой.
«Золотые слова», — сказал один из участников команды.
«Ну ладно. Вы – молодцы. Дуйте уже».
Напомним, что чемпионами Высшей лиги стала сборная Пермского края, а также как раз дружина «Неудержимый Джо». Каждой команде досталось по миллиону рублей.
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