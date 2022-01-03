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«Сам – Нагиев!»: Масляков кратко представил известного ведущего в финале Высшей лиги КВН

Ведущий проекта «Голос» - частый гость в жюри популярной игры.

«Сам – Нагиев!»: Масляков кратко представил известного ведущего в финале Высшей лиги КВН
Дмитрий Нагиев. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Александр Масляков в эфире финала КВН в Высшей лиге на Первом канале оригинально представил телеведущего проекта «Голос» Дмитрия Нагиева. Он был в жюри шоу.

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Если у всех членов жюри Александр Масляков перечислял их звания и регалии, то о Дмитрии Нагиеве он сказал кратко: «Сам – Нагиев!», после чего рассмеялся.

Интересно представил Масляков и некоторых других членов жюри. «Мне приятно, что побывав у нас однажды, возвращаются к нам и на следующие игры. Светлана Лобода». «Перечислять все звания и награды не буду. Остановлюсь на скромном звании олимпийский чемпион — Татьяна Навка».

Напомним, что в жюри также вошли такие личности, как Константин Эрнст, Юлий Гусман, Пелагея и Константин Хабенский.

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Александр МасляковДмитрий НагиевКВНСветлана ЛободаТатьяна Навка