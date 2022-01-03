Жена Пескова. Там все серьезно. Было бы серьезно – была бы Пескова: Навка оценила шутку на КВН

Фигуристка Татьяна Навка по достоинству оценила шутку команды «Неудержимый Джо» в финале Высшей лиги КВН на Первом канале.
Один из участников команды вышел на сцену с букетом цветов.
«Роман, зачем вы вышли в костюме Деда Мороза?» — спросили его.
«Я с подарками для жюри. О! Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка моего сердца. Эти цветы для вас», — заметил участник команды.
«Ты не охренел там. Давай поаккуратнее. Все-таки жена Пескова. Там все серьезно», — отметили другие члены команды.
«Ой, было бы серьезно – была бы Пескова», — заявил участник «Неудержимого Джо».
Напомним, что Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. У них есть общая дочь Надя.
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