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Жена Пескова. Там все серьезно. Было бы серьезно – была бы Пескова: Навка оценила шутку на КВН

Олимпийская чемпионка от души рассмеялась в финале Высшей лиги.

Жена Пескова. Там все серьезно. Было бы серьезно – была бы Пескова: Навка оценила шутку на КВН
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Татьяна Навка по достоинству оценила шутку команды «Неудержимый Джо» в финале Высшей лиги КВН на Первом канале.

Один из участников команды вышел на сцену с букетом цветов.

Татьяна Навка
Татьяна Навка. Фото: кадр из финала КВН

«Роман, зачем вы вышли в костюме Деда Мороза?» — спросили его.

«Я с подарками для жюри. О! Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка моего сердца. Эти цветы для вас», — заметил участник команды.

«Ты не охренел там. Давай поаккуратнее. Все-таки жена Пескова. Там все серьезно», — отметили другие члены команды.

«Ой, было бы серьезно – была бы Пескова», — заявил участник «Неудержимого Джо».

Напомним, что Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. У них есть общая дочь Надя.

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Дмитрий ПесковКВНКоманда "Неудержимый Джо"Надя ПесковаТатьяна Навка