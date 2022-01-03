«Размером с арбуз»: Влад Кадони показал, что стало с его лицом после новогоднего застолья

Ведущий популярного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони вне себя из-за того, как стал выглядеть после новогодних застолий.

Его фотогеничная внешность, с которой не стыдно показываться на экране, стала, мягко говоря, мало привлекательной. И сам Влад Кадони это прекрасно понимает.

Он поделился в микроблоге селфи, на котором предстал с отечным и одутловатым лицом, которое к тому же покрыто красными пятнами.

«Новый год, а аллергия вернулась старая, — грустно сообщил под фото Влад Кадони. — Класс. Все, завтра жду отек. И на работу с «будкой» размером с арбуз. Все, как я люблю».

Телеведущий дал понять, что жутко расстроен из-за своего внешнего вида.

Единственное, что может вселить оптимизм, это присутствие рядом любимой девушки. Влад Кадони и его избранница Мария всегда вместе. Ведущий «Дома-2» признается, что наконец-то по-настоящему счастлив.

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