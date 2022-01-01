Так выглядит любовь: девушка Влада Кадони нежно прильнула к нему щекой

Прошедший 2021 год стал счастливым для ведущего «Дома-2» Влада Кадони. Он наконец-то встретил девушку своей мечты.

Отношения у пары, судя по всему, серьезные. Влад Кадони уже познакомил Марию со своими друзьями. Вместе с ней он приходил на день рождения к Наташе Варвиной.

Поклонникам о том, что они с Марией стали парой, Влад Кадони сообщил еще в октябре после совместного отдыха в Турции.

В Новый год Влад Кадони поделился новым совместным снимком с Марией, на котором они выглядят очень счастливыми и влюбленными. Мария прильнула к Владу щекой.

«От 22 ничего не жду. Буду все делать сам! Обещаю много сюрпризов моим подписчикам. Многие не узнают мои социальные сети к концу года. А некоторые не узнают и меня! Спасибо, что все эти годы вы со мной. Желаю всем счастья, любви, удачи, и чтобы чем бы ни испытывала вас жизнь, вы бы со всем справились! И чтобы испытывала она вас нечасто! Все будет хорошо!» — пожелал Влад Кадони подписчикам.

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