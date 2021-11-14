«Желаю малышу крепкого здоровья»: Влад Кадони поздравил Елену Годунову с рождением сына

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущего Влада Кадони появилось сообщение о пополнении в семье знаменитости.

Родительница Кадони подарила Владу братика. Ведущий шоу «Дом-2» выразил свое мнение по поводу рождения пятого ребенка Елены Голуновой.

Кадони сообщил о рождении брата и подчеркнул, что не шутит.

«Вчера у меня появился братик. Нет, это не шутка, не аллегория, это констатация факта. Точнее, появился он немного раньше, но выписка была вчера, присутствовать на которой я не смог в силу разных, но очень весомых обстоятельств. Желаю малышу крепкого здоровья, радости и счастья от того мира, в который он попал. Что еще можно пожелать малышу, только появившемуся на свет? Не знаю, если честно. Здоровье – сейчас самое главное», – заявил Кадони.

Напомним, ранее Елена Голунова стала мамой в пятый раз. Знаменитость еще недавно праздновала появление на свет дочки Миланы. А теперь Елена родила мальчика, имя которого пока скрывают.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.