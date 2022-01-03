«Отсадим Пелагею, что мешает спать»: команда «Доктор Хаусс» высмеяла в финале КВН Гусмана

Юмористы обратились к члену жюри с необычным предложением.

Участники команды КВН «Доктор Хаусс» из белорусского Могилева в финале Высшей лиги на Первом канале высмеяли популярного театрального режиссера Юлия Гусмана.

Во время своего выступления они запели хит Земфиры «Хочешь». При этом обратились к Юлию Гусману.

«Юлий Соломонович, к вам тоже есть предложение. Хотите вас научим, чтобы ноутбук был включен. И отсадим Пелагею, что мешает спать». Команда Доктор Хаусс

Напомним, что Юлий Гусман – много лет в жюри КВН. Он известен строгим отношением к командам, которым зачастую выставляет низкие оценки.

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