«Это просто жульничество»: Юлий Гусман нелестно высказался о программах про экстрасенсов

Как отметил режиссер театра и кино, он сразу замечает нестыковки в таких передачах.

Режиссер театра и кино Юлий Гусман в эфире проекта «Легенда» на телеканале RTVI негативно высказался о программах про экстрасенсов.

«Когда я вижу передачи про экстрасенсов, а их, по-моему, две идут, как опытный телевизионщик я замечаю неправду, потасовку, липовый сценарий, какие-то истории. Это просто жульничество». Юлий Гусман

Как отметил Гусман, главное – это вера.

«Вообще, во всех делах. Вот мне могут возразить. Откуда я взял это. А что может через тысячу лет не откроют что-то. Но наука будет ускоряться. Проблема в том, что наука отличается от веры и псевдонауки тем, что научный опыт должен повторяться», — заметил Юлий Гусман.

Напомним, что у программ про экстрасенсов очень хорошие рейтинги на телевидении. Самая известная из них — «Битва экстрасенсов».

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