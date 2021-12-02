«Ругалась, ругалась»: Гусман объяснил, почему Пугачеву сняли с самолета из СССР во Францию

По словам режиссера, все случилось во время организации им телемостов с Америкой.

Режиссер Юлий Гусман в эфире проекта «Легенда» объяснил, почему певицу Аллу Пугачеву сняли с самолета, который направлялся из СССР во Францию. Это случилось, когда он организовывал первые телемосты между СССР и США.

«Однажды я предложил собрать все материалы о дружбе Америки и СССР и сделать телемост. История и отношения двух народов. В нашей большой останкинской студии предложили провести супервечер. Позвали двести мальчиков и девочек из самых элитных вузов. Я должен был с ними ночью танцевать, заводить и заряжать энергией». Юлий Гусман

Как отметил Гусман, идею телемостов поддержали все «великие». «Тогда Аллу Пугачеву сняли с самолета во Францию. Она пришла со своим окружением. Ругалась, ругалась. В итоге ей понравилось, как мы танцуем и работаем. Она пела. Это были изумительные двое суток», — заметил Гусман.

Напомним, что первый телемост между СССР и США был организован в 1982 году. Для его организации были использованы космические средства связи.

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