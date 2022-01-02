Певец и художник: Максим Галкин подловил сына Гарри во время занятия живописью в одной из комнат замка

Популярный телеведущий Максим Галкин сообщил, что они рисуют собственную абстракцию.

Телеведущий и пародист Максим Галкин обожает проводить время со своими детьми.

Накануне он с сыном Гарри отметился на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Но оказалось, что Гарри Галкин не только хорошо поет, но и рисует.

В сторис микроблога Максим Галкин поделился кадрами, которые сделал в одной из комнат замка. Гарри Галкин с кистью в руке трудится над холстом.

«Мы с Гарри Максимовичем, вдохновившись примерами современных художников, рисуем собственную абстракцию. Гарри Максимович, чему будет посвящена ваша картина?» — поинтересовался у сына Максим Галкин. «Монстрам, — ответил мальчик. — Только у меня ничего не получается».

«Нельзя говорить, Гарри, что ничего не получается. Когда у современных художников ничего не получается, они говорят что? Я так вижу!» — поделился опытом с сыном Максим Галкин.

«Правильное слово, кстати», — деловито заметил Гарри Галкин.

Все это время он не переставал сосредоточенно творить, создавая картину.

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