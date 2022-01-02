«За что он нас бросил»: Омаров показал, как выглядит предполагаемый любовник Бородиной

На днях стало известно, что новый избранник ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной – это старый друг, и теперь уже бывший, ее экс-мужа Курбана Омарова.

В микроблоге Курбан Омаров признался, что давно в курсе интрижки Ксении Бородиной. Якобы у него даже есть видео-подтверждение того, что она изменяла ему с его же другом, когда еще была женой Курбана.

Своего приятеля Трофима Курбан Омаров теперь называет «сыром с плесенью» и утверждает, что тот был его «шестеркой».

Подписчики Курбана Омарова попросили его показать снимки Трофима. Раз они были друзьями, наверняка, какие-то кадры с его участием остались в его архиве. И Курбан предъявил поклонникам фотографии.

В сторис микроблога он разместил коллаж из двух снимков, на которых изображены молодой мужчина и чуть постарше. Не исключено, что это один и тот же человек просто в разное время. Трофим мускулист и хорош собой.

«Мы его с друзьями так любили. До сих пор понять не можем, за что он нас бросил», — подписал фото Курбан Омаров.

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