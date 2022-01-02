Курбан Омаров пригрозил Ксении Бородиной показать кадры ее измен, если она запретит ему видеться с дочерью

Экс-муж телеведущей при этом пообещал молчать, лишь бы только не лишиться контакта с наследницей.

Бывший муж Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров ранее сообщил, что жена ему изменяла с его другом, который рос с ним в одном дворе и которому он по-приятельски одалживал деньги. Мужчина подчеркнул, что знал об адюльтере, но так как шила в мешке не утаишь – правда начала всплывать в Сети, — он разоткровенничался.

После столь пикантных подробностей события, которое, по всей видимости, и стало причиной развода пары, экс-муж Бородиной опасается, что бывшая жена запретит все контакты ему с дочкой. Малышке Теоне 6 лет, и она очень тяжело переживала разрыв родителей. Сейчас она часто видится с отцом.

Если все-таки то, чего Омаров опасается, произойдет, то он пообещал выступить с доказательствами измены и отвоевать право на дочь: «Я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна, и я буду молчать «как рыба об лед». Обещаю! Я же без нее умру!».

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