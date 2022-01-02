«Такой сладкий и так улыбается»: новая жена Вдовина Николаева предстала с крохой-сыном на руках

Бизнесмен Игорь Вдовин и его жена, известная телеведущая Елена Николаева 21 декабря стали родителями мальчика Александра.

Звездная пара и не думает о том, чтобы скрывать сына от подписчиков. Елена Николаева делится снимками с участием наследника с первого дня его появления на свет.

Кроху она показывает не только со спины, но и демонстрирует его личико. И никаких смайликов, закрывающих его!

На этот раз Елена Николаева поделилась снимком с малышом, на котором нежно прижимает Александра к своей груди. Рядом с ними примостилась домашняя питомица, собака по кличке Герда.

«Я взяла с собой много «поработать»: книгу — беседу с Дианой Вриланд, чтобы выбрать главы для публикации; 10 своих интервью, чтобы отредактировать за пять дней. Дней осталось четыре. Но сын такой сладкий и так улыбается. В общем, книгу, пару часов назад я видела среди подгузников», — поделилась молодая мама.

Елена Николаева рассказала и о реакции Герды на появление в доме младенца.

«Она не сводит глаз с Александра и только сейчас начала отходить от стресса: первые дни ей казалось, что мы вообще ничего не понимаем в младенчиках. Переживала страшно. И даже не хотела долго гулять, чтобы не отлучаться от своего мальчика», — добавила Елена Николаева.

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