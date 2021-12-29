«Три вечера»: жена Игоря Вдовина предстала на руках с новорожденным сыном за красиво сервированным столом

Телеведущая Елена Николаева и не думает скрывать малыша от глаз поклонников.

Новая жена бизнесмена Игоря Вдовина, который получил известность благодаря своему браку с Анастасией Волочковой, Елена Николаева неделю назад стала мамой.

Ведущая телеканала «Россия 1» ведет себя довольно открыто и не пытается плести интриги вокруг своего новорожденного ребенка.

Елена смело позирует с сыном Александром для фото в микроблоге, даже не думая прятать малыша, которому всего неделя от роду.

На этот раз Елена Николаева предстала на руках с Александром за изящно сервированным столом в гостиной своего жилища. Выглядит все очень роскошно — красивая посуда, свечи, еловые ветви.

«До Нового года — три вечера», — напомнила подписчикам Елена Николаева.

Для предпраздничного ужина она нарядилась в белое платье свободного кроя. В белые же одежды Елена облачила и новорожденного сынишку.

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