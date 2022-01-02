«Поехали в Моздок»: Тигран Салибеков из «Дома-2» забрал троих сыновей у жены

Экс-участник проекта Тигран Салибеков повез наследников на свою родину.

Бывший участник «Дома-2», многодетный отец Тигран Салибеков поделился в микроблоге снимком, который он сделал в аэропорту.

В кадре он предстал в компании своих троих сыновей – Ролана, Эльдара и Баграта.

Тигран Салибеков сообщил, что вместе с детьми летит к себе на родину, в Северную Осетию, в гости к родителям.

«Поехали в Моздок (Северная Осетия) к дедушке и бабушке на родину!» — подписал Тигран Салибеков кадр.

Юлия Салибекова доверила мужу детей после разразившегося в их семье скандала в канун Нового года.

Юлия Салибекова поссорилась со свекровью, а муж оказался ее поддержать, приняв сторону своих родителей. Более того, Тигран Салибеков съехал в другую квартиру и встречал Новый год без семьи.

Поддержать Юлю из Санкт-Петербурга приехала ее сестра-двойняшка Катя Колисниченко. Она признавалась, что в шоке от поведения Тиграна, бросившего Юлию Салибекову одну с тремя маленькими детьми.

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