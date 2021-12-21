«Я не буду жить с человеком, который не ценит меня»: Юлия Салибекова из «Дома-2» обвинила мужа в предательстве

Над многодетной семьей экс-участников «Дома-2» Юлии и Тиграна Салибековых сгущаются тучи.

Юлии надоело мириться с тем, что ее ни во что не ставят родители Тиграна, которым никогда не нравился выбор сына.

Юлия Салибекова высказала свекрови и свекру все, что думает о ситуации. Из-за этого она поссорилась с мужем.

Тот считает, что она должна извиниться перед его мамой и папой. Юлия же этого делать не намерена. По ее мнению, Тигран в этой ситуации должен быть на ее стороне.

«Условие Тиграна — чтобы сохранить семью, я должна извиниться и опять стать на колени перед родителями. Другого пути нет. Он не слышит и не понимает, что мы его семья! Мы — самое ценное! Что можно родителям объяснить, взять паузу и донести, что «это моя жена! Пусть для вас не идеальна, но я ее люблю и всегда буду защищать!» — написала Юлия Салибекова в микроблоге.

Экс-участница проекта, многодетная мама дала понять, что готова пойти на радикальные меры, если муж по-прежнему не будет поддерживать ее.

«Я погоревала вчера, чтобы выпустить всю свою боль, чтобы она не душила меня. Мне еще столько предстоит сделать. Я не буду жить с человеком, который не ценит меня, с маленьким мальчиком. Все. Терпение кончилось», — заключила Юлия Салибекова.

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