«Детей это не коснется»: Тигран Салибеков из «Дома-2» высказался о возможном разводе с женой Юлией

Экс-участник проекта съехал от семьи в другую квартиру и ведет холостяцкую жизнь.

Над семьей бывших участников «Дома-2» Тиграна и Юлии Салибековых сгущаются тучи.

Из-за давнего конфликта с родителями и сестрой Тиграна Юлия Салибекова разругалась и с мужем.

Тигран Салибеков принял сторону своих родных, а не жены и матери его троих сыновей.

Скандал зашел так далеко, что Тигран Салибеков съехал от Юлии и детей в другую квартиру. У Салибековых их несколько, они обзавелись недвижимостью, думая о будущем троих сыновей.

Сейчас Тигран Салибеков ведет холостяцкую жизнь. Правда, он дал понять, что разводиться пока не намерен.

«От себя могу сказать, что я буду делать все, чтобы сохранить семью. Поэтому время покажет, а пока живем отдельно. Детей это не коснется», — написал Тигран Салибеков в микроблоге.

Значит ли это, что Тигран Салибеков будет ждать, пока Юлия извинится перед его родителями или же он сам со временем переосмыслит ситуацию, непонятно.

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