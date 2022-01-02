«Поступили угрозы»: Рустам Солнцев, разнесший выступления певицы Анастасии в шоу «Суперстар. Возвращение», боится мести

Певица Анастасия принимала участие во втором сезоне проекта НТВ «Суперстар. Возвращение». Вокалистка дошла до финала и была в шаге от победы. Жюри неизменно было в восторге от ее выступлений.

Известный шоумен Рустам Солнцев на своем YouTube-канале устроил певице Анастасии разнос. Его точка зрения не совпала с мнением членов жюри проекта.

«Я в своем стриме обсмеял ее так называемые выступления в программе «Суперстар. Возвращение», — рассказал Рустам Солнцев Teleprogramma.pro. — Мне казалось, что это не обидно. Когда артист, потерявший былой лоск, вылезает на такой большой проект, он должен понимать, что его будут критиковать. Я знаю, кто такая певица Анастасия. Но когда я увидел ее в проекте, я понял: это показывать нельзя, при всем моем уважении к женщине. Мы увидели совершенно потерянного человека, для которого сцена – это чужое».

Через некоторое время после появления на канале Рустама Солнцева стрима с критикой певицы Анастасии, шоумену позвонили.

«Мне поступили угрозы сначала от мужа Анастасии. А потом позвонили сама Анастасия. И судя по ее голосу, я предполагаю, что она была сильно выпивши. Это был такой странный вызов. «Слышь ты, звезда!» — сказала она мне. Я попросил ее проспаться и мне набрать, если она хочет и вспомнит об этом разговоре. Но мне никто не перезвонил», — продолжил Рустам Солнцев.

Он дал понять, что вся эта история ему очень неприятна. И оставляет за собой право и в дальнейшем критиковать публичных личностей.

«Я на своем канале говорю о разных персонах. Хотелось бы чтобы мне предъявляли претензии звезды рангом повыше. Потому что, когда мне звонит Анастасия, это значит, что я свою работу делаю плохо. Хочу, что б мне звонил с угрозами Киркоров или Пугачева», — заключил Рустам Солнцев.

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