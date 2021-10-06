«Он был на программе, получил гонорар»: Солнцев рассказал о походе Шаляпина к Малахову

Как отметил бывший участник «Дома-2», в жизни у музыканта «все хорошо и шоу продолжается».

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что музыкант Прохор Шаляпин бесплатно передал снимки умирающей жены Татьяны Дэвис ведущему программы «Прямой эфир» Андрею Малахову. За них он не получил ни копейки.

«Он был на программе, получил гонорар, показал фотки, которые у него были. Все хорошо у него, шоу продолжается». Рустам Солнцев

Напомним, что через несколько дней выйдет программа, где Прохор Шаляпин в студии у Андрея Малахова расскажет о любимой жене, сообщает портал popcornnews.ru.

Заметим, что Татьяна Дэвис умерла в Америке. Причиной смерти стал коронавирус. Музыкант не смог посетить похороны жены. Ее практически сразу кремировали.

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