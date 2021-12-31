«У нее был богатый муж, который покупал ей все роли»: Волочкова поведала о закулисных интригах Большого театра

Балерина судится с учреждением не первый год и во всеуслышание заявляет, что стала жертвой подковерных игр.

Балерина Анастасия Волочкова с 1998 по 2003 годы была солисткой Большого театра. Но в результате череды обстоятельств вынуждена была уйти из труппы и по сей день судится с бывшим работодателем за то, что покинула место работы на незаконных основаниях.

Однако, горьким был не только уход с главной сцены страны, но даже пребывание на ней. Спустя годы Волочкова вспоминает: даже личное приглашение директора театра Александра Васильева не стало гарантией спокойной работы в спектаклях.

«Там меня тоже не так сладко приняли, поскольку в то время в Большом блистала прима-балерина Нина Ананиашвили, грузинка. У нее был богатый муж, который покупал ей все роли. И они поставили руководителем балета ее партнера Алексея Фадеева.

То есть они воротили, все, что хотели, и я как молодая, перспективная, талантливая балерина, еще и прима Мариинского театра, да еще со своей независимой концертной программой, конечно, была не нужна», — высказалась в интервью проекта «Загугли звезду» артистка.

Но главные сложности возникли в театре у Волочковой после разрыва с тогдашним бойфрендом, олигархом Сулейманом Керимовым.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!