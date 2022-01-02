«Впервые пройдет без меня»: Плющенко объяснил, почему не выступит на ледовом шоу «Золушка»

По словам двукратного олимпийского чемпиона, у него будет достойная замена.

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram объяснил, почему не сможет выступить на своем ледовом шоу с балетом «Золушка» в Санкт-Петербурге.

«Впервые шоу пройдет без меня, так как я выступаю в Москве, но меня заменит блистательный танцор и тренер нашей Академии и моей команды — Дмитрий Михайлов!» Евгений Плющенко

Как отметил Евгений Плющенко, в роли Золушки выступит олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. По словам фигуриста, Липницкая очень редко выступает. Исключение она сделала именно для его проекта.

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Напомним, что шоу «Золушка» поставили Сергей Филин и Сергей Комолов. Оно проходит в стенах ледового дворца в Санкт-Петербурге.

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