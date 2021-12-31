«Они просто мне завидуют»: Саша Плющенко впервые прокомментировал слухи о своем здоровье

Как отметил юный фигурист, он даже интересовался по данной теме у виртуального помощника Siri.

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской — Саша — в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале впервые прокомментировал слухи о своей «болезни».

Как отметил Саша Плющенко, один из журналов написал, что «якобы он больной». Саша обратился к виртуальному помощнику Siri. Ему ответили, что «это правдивая версия». Такая статья действительно выходила.

Между тем мама юной звездочки Яна Рудковская заявила, что ее сын прошел все медицинские экспертизы, которые подтвердили, что он полностью здоров. Как сказала Рудковская, писать клевету про маленьких детей и их здоровье — преступление.

«Они просто мне завидуют», — заметил Саша Плющенко.

Напомним, что Яна Рудковская планирует наказать журналистов и заказчиков текста о здоровье ее сына Саши. Заведено уголовное дело.

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