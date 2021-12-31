«Мне другая девочка нравится»: восьмилетний Саша Плющенко умилил телезрителей

Как отметил юный фигурист, он не будет говорить имя той, в которую влюблен.

Восьмилетний фигурист Саша Плющенко на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал о своей личной жизни.

Как отметила его мама, продюсер Яна Рудковская, его сыну пишут в соцсетях маленькие девочки. Они хотят познакомиться, сфотографироваться, покататься на коньках и даже приглашают сына Евгения Плющенко в кино.

«В кино сходить? А мне другая девочка нравится. Я не буду говорить кто. Это мой секрет. А что, это тоже надо обсуждать? Нет, не буду это говорить. Не буду говорить! Все. Эта тема закрыта». Саша Плющенко

Напомним, что Саша Плющенко уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием. Сын звезд уже побежал на престижных турнирах, где выступали ребята, которые старше его.

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