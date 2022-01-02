Два милых Щелкунчика: сыновья Плющенко от Рудковской нарядились в сказочных персонажей

В Новый год семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской принимала гостей у себя в особняке на Рублевке. Маленькие члены семьи тоже приняли участие в застолье. И подготовились к празднику как следует, поддержав общую концепцию празднества в стиле Щелкунчика.

Арсений и Саша Плющенко, которого родные и так зовут Гном Гномычем, сами нарядились в Щелкунчиков. Два сказочных персонажа позировали папе у сверкающей елочки, одетые в красные камзольчики и высокие колпачки на голове.

«Это что за милота», «Хорошенькие мальчики», «Какой заботливый старший брат! Пусть это будет и в будущем!», «Какие милашки», «Такие классные!», — комментируют фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!