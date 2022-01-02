Пародия на Юрия Дудя, смелые шутки о жюри: что случится в финале КВН сезона-2021

Посмотреть программу можно 2 января в 21.20 на Первом канале.

Финал КВН-2021 покажут на Первом канале вечером 2 января. За победу будут бороться пять команд. «Имени меня» (Королев), «Доктор Хаусс» (Могилев), «Юра» (Москва), Сборная Пермского края и «Неудержимый Джо».

Отметим, что финал будет состоять всего из двух конкурсов – Приветствие и Музыкальное домашнее задание. В жюри по традиции будут сплошь звезды — Константин Эрнст, Татьяна Навка, Юлий Гусман, Пелагея, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский и Светлана Лобода.

В финале будет много шуток про коронавирус, вакцинацию, события в Белоруссии. Будут показаны пародии на блогера и журналиста Юрия Дудя, и даже некоторых членов правительства. «Достанется» от участников команд и членам жюри. Некоторые шутки будут очень смелыми.

Напомним, что КВН уже много лет притягивает к себе поклонников по всей стране. В прошлом году популярной игре исполнилось уже 60 лет, сообщает «Комсомольская правда».

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