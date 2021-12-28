«Гном Гномыч Масляков»: как звезды ТНТ за глаза зовут сына ведущего КВН

Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие посмеялись над Александром Масляковым – младшим.

Шоумены Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие высмеяли в «Ошуительном хоу» сына ведущего КВН, Александра Маслякова – младшего.

Звезды канала ТНТ сыграли в «Что? Где? Когда?». Они отвечали на коварные вопросы. Ведущий за кадром в какой-то момент произнес, говоря о тех, кто не успел задать вопросы новоявленным знатокам.

«Гном Гномыч Масляков. Деревня Вкусные Козюли». Ведущий шоу

«Фу», — только и смог вымолвить также присутствующий на шоу Александр Ревва.

В свою очередь Тимур Батрутдинов рассмеялся и повторил: «Гном Гномыч Масляков».

Досталось на шоу и паре режиссера Константина Богомолова и светской львицы Ксении Собчак. «Богомол Константинов. Деревня Ксения на лице», — заявил голос за кадром.

Напомним, что Гном Гномычем зовут сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Сашу. Мальчик уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!