«Чтобы этот кусок не запретили – не разгоняйте про КВН»: Мусагалиев предостерег друзей-комиков

Шоумен Азамат Мусагалиев в эфире «Ошуительного хоу» попросил своих коллег «не разгонять про КВН». Вместе с комиками-друзьями, среди которых Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и Александр Ревва, он сыграл в шуточную версию популярной игры «Что? Где? Когда?».
Ведущий «Что? Где? Когда?» задал один из вопросов «знатокам». Ответить они не могли. После он дал им небольшую подсказку. «Есть команда КВН с таким названием».
«Это «Борцы». «Триод и диод». «Незолотая молодежь». «Утомленные солнцем», — стали перечислять «знатоки».
«Давайте не будем разгонять про это», — неожиданно вмешался Мусагалиев.
«Господин Мусагалиев, не обижайтесь, пожалуйста. Вы обиделись чуть-чуть», — заметил ведущий.
«Нет, нет. Я, наоборот, хочу предостеречь. Чтобы этот кусок в этой программе не запретили — не разгоняйте про КВН».
Напомним, что КВН не так давно исполнилось 60 лет. Программа пользуется большой зрительской любовью.
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