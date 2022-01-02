И глаза накрасила синим! Нетребко в платье-майке в пайетках устроила домашние танцы под пение Реввы

Анна Нетребко организовала вечеринку в своей квартире в Вене.

Анна Нетребко поделилась в личном блоге кадрами празднования Нового года. Звезда организовала семейное застолье в своей квартире в Вене. Она не стала приглашать большое количество гостей, но постаралась накрыть роскошный стол и нарядиться к торжеству.

Оперная дива примерила сверкающее платье-майку в пайетках модного синего кляйновского цвета. В тон наряду она накрасила глаза.

Анна Нетребко включила русский канал на ТВ и устроила танцы под пение Александра Реввы. Потом звезда «зажгла» под собственное исполнение с экрана телевизора.

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