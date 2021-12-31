«В Вене +16»: Нетребко вышла на променад с мужем в белоснежном пальто с воротником из двух видов меха

В Австрии сейчас солнечно и люди наслаждаются погодой.

Анна Нетребко уже давно живет в Австрии со своим мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Сейчас в Вене тепло и перед застольем на Новый год оперная дива решила прогуляться с возлюбленным по городу.

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Певица примерила лук в белых тонах, облачившись в укороченные джинсы с «оборванным» краем, свитшот и пальто из двух видов меха: короткого и длинного.

Верхнюю одежду артистка расстегнула и не стала надевать головного убора.

«В Вене + 16, у всех хорошее настроение! Думаем об оливье и шампанском», — подписала снимок Анна Нетребко.

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