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«В Вене +16»: Нетребко вышла на променад с мужем в белоснежном пальто с воротником из двух видов меха

В Австрии сейчас солнечно и люди наслаждаются погодой.

«В Вене +16»: Нетребко вышла на променад с мужем в белоснежном пальто с воротником из двух видов меха
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко уже давно живет в Австрии со своим мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Сейчас в Вене тепло и перед застольем на Новый год оперная дива решила прогуляться с возлюбленным по городу.

Певица примерила лук в белых тонах, облачившись в укороченные джинсы с «оборванным» краем, свитшот и пальто из двух видов меха: короткого и длинного.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Верхнюю одежду артистка расстегнула и не стала надевать головного убора.

«В Вене + 16, у всех хорошее настроение! Думаем об оливье и шампанском», — подписала снимок Анна Нетребко.

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