Советовала Хромченко: Орбакайте вслед за Барановской стильно подчеркнула талию платьем с рукавами-окороками

В этом сезоне активно вошли в моду наряды с рукавами-окороками. К ним рекомендовала присмотреться Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Они красиво помогают формированию фигуры «восьмерка» и дополнительно акцентируют талию. Однако широкоплечим женщинам от них стоит все-таки отказаться, считает стилист.

Тренд уже поддержала Юлия Барановская, выбрав для себя платье с принтом тартан и представ в нем в Останкино.

Кристина Орбакайте также не отказала себе в модном платье с рукавами-окороками, облачившись в него на Новый год в деревне Грязь, где живет ее мама Алла Пугачева, отчим Максим Галкин, брат Гарри и сестренка Лиза.

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