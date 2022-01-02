Как приготовить свинину в тесте с грибами и пряными травами
Видео
Наш путеводитель: как провести новогодние каникулы в Анапе
Видео

Советовала Хромченко: Орбакайте вслед за Барановской стильно подчеркнула талию платьем с рукавами-окороками

Такие наряды выгодно формируют фигуру «восьмерка».

Советовала Хромченко: Орбакайте вслед за Барановской стильно подчеркнула талию платьем с рукавами-окороками
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

В этом сезоне активно вошли в моду наряды с рукавами-окороками. К ним рекомендовала присмотреться Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Они красиво помогают формированию фигуры «восьмерка» и дополнительно акцентируют талию. Однако широкоплечим женщинам от них стоит все-таки отказаться, считает стилист.

Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Тренд уже поддержала Юлия Барановская, выбрав для себя платье с принтом тартан и представ в нем в Останкино.

Кристина Орбакайте также не отказала себе в модном платье с рукавами-окороками, облачившись в него на Новый год в деревне Грязь, где живет ее мама Алла Пугачева, отчим Максим Галкин, брат Гарри и сестренка Лиза.

Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Кристина ОрбакайтеОрбакайтечто модноЭвелина ХромченкоЮлия Барановская