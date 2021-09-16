Особенно актуально осенью: Барановская предстала в Останкино в платье с рукавами-окороками и принтом тартан

Юлия Барановская с 2016 года работает ведущей в программе «Модный приговор» на «Первом канале». Статус защитницы героев шоу на фэшн-суде обязывает 41-летнюю звезду соответствовать ему. Не удивительно, что в эфире знаменитость всегда старается выглядеть в соответствии с последними трендами.

Ее лук в зеленом платье с рукавами-окороками длины миди тоже отвечал последним тенденциям, однако стилист-имиджмейкер Александра Ржевская в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила в нем несколько недостатков.

«Платье телеведущей модного дома Charisma создано из ткани в клетку широко известной по всему миру как тартан или по-простому шотландка. Этот принт становится особенно модным осенью и зимой.

Помимо актуальности принта, хочу заметить, как он органично вписывается в новые осенние декорации студии «Модного приговора». А приглушенный зеленый цвет платья красиво подчеркивает смуглый цвет кожи и каштановые волосы Юлии, делая весь образ более дорогим. ⠀

Фасон платья удачно подчеркивает зону декольте и тонкую талию, а прическа с высоким хвостом привлекает внимание к изящной шее и лицу, что важно для ведущей на телевидении.

Единственное, что хочется заметить по образу, так это не совсем удачная посадка платья. Излишний объем ткани на рукавах и в области бедер визуально создает ощущение, что оно просто велико телеведущей.

Юлия имеет хрупкую фигуру и было бы наиболее органично использовать более укороченный и приталенный фасон платья. А данная модель больше подошла бы девушке крупного телосложения или более высокого роста. Решением этого спорного момента стала бы замена закрытых черных лодочек на более изящную модель туфель, например, босоножек на каблуке с тонкими ремешками», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. Также училась в школа Шоппинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской.

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