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С рукавами-окороками: Хромченко посоветовала стильный жакет для тех, кто любит выделять талию

Он рекомендован дамам с любым телосложением, кроме атлетического.

С рукавами-окороками: Хромченко посоветовала стильный жакет для тех, кто любит выделять талию
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На шоу Первого канала «Модный приговор» на подиуме проекта представили трендовый укороченный жакет с пышными рукавами-окороками. Его сочетали с брюками с завышенной талией. Благодаря этому, талия героини программы Полины выглядела очень впечатляюще.

Эвелина Хромченко советовала присмотреться к этому образу тем дамам, которые тоже хотят подчеркнуть талию. Завышенная модель брюк неизменно стройнит и делает фигуру более женственной, а укороченная длина жакета создает точный акцент на этом красивом сужении форм.

Дополняют эффект рукава-окорока, пышность которых рисует визуально фигуру в виде восьмерки.

Жакет. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Хромченко при этом предостерегала, чтобы дамы с широкими плечами не увлекались нарядами с такими рукавами, поскольку они усиливают атлетичность форм.

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