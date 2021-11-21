«Классный тембр у Архипа»: Максим Галкин восхитился талантливым сыном Наташи Королевой

Максим Галкин пообещал наследнику певицы Наташи Королевой, что у него «все получится».

Популярная певица Наташа Королева вместе с 19-летним сыном Архипом стала участницей шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» и ее наследник спели хит «Я тебе, конечно, верю» и привели в восторг жюри проекта.

Первым высказался Максим Галкин, он обратил внимание на наличие вокального таланта у сына Наташи Королевой.

«Наташ, классный тембр у Архипа, — сказал Максим Галкин. — Это замечательно, здорово. Ты хорошо держишься на сцене. Молодец, Архип. Классно! У него все получится. Это мне напомнило, когда много лет назад мы услышали Стаса Пьеху, я встретил Илону Броневицкую в аэропорту и говврю: «Илонка, как классно Стас поет». А она: «Ну, что ты хочешь, мы его как овчарку в третьем поколении выводили». «Мы, наоборот, не выводили и мечтали, что в нашей артистической семье кто-нибудь, наконец-то, будет нормальным человеком», — сказала в ответ на комплимент сыну Наташа Королева.

Сам же Архип поспешил уточнить, что он не певец, а лингвист и японист. Если что.

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