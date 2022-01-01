С тигренком в обнимку: Орбакайте в черном платье, расшитом золотыми звездами, предстала в гостиной замка Пугачевой

Кристина Орбакайте подчеркнула талию в роскошном наряде широким поясом из бархата.

Певица и актриса Кристина Орбакайте встречала Новый год в замке своей мамы Аллы Пугачевой и отчима Максима Галкина.

Для новогодней ночи Кристина Орбакайте выбрала соответствующий наряд, очень напоминающий ночное небо.

В микроблоге Кристина Орбакайте поделилась снимком, глядя на который ее наряд можно изучить во всех деталях.

Это роскошное черное платье, расшитое золотыми звездами. Талию Кристина Орбакайте подчеркнула широким поясом из бархата. На шее у нее красуется чокер, перекликающийся с поясом.

В кадре Кристина Орбакайте прижимает к себе маленького тигренка – мягкую игрушку. Судя по геотегу и дизайну помещения, это фото Кристина Орбакайте сделала в гостиной замка деревни Грязь.

«Ну, как ваш Новый Год начался? Салатики, телевизор, релакс. С зимними каникулами вас», — в стихотворной форме подписала фото Кристина Орбакайте.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.