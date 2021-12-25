Какие елки нарядили Лазарев, Глюкоза и другие звезды

На украшение своих новогодних елок знаменитости тратят немало денег, времени и фантазии.

У настоящей звезды и елка должна выглядеть по-звездному, поэтому селебрити редко наряжают их самостоятельно, доверяя выполнение задачи дизайнерам. Но порой и сами берутся за дело. Получается в любом случае очень неплохо.

Лариса Долина с внучкой Сашей позирует у живой лесной красавицы, наряженной собственными руками. Главный тренд — винтажные елки, украшенные, как в СССР. У певицы на елке игрушки и гирлянда, купленные в 80-е. Кстати, теперь их можно купить, причем новые — российские фабрики стали выпускать елочные украшения винтажного дизайна.

Сергею Лазареву живую елку нарядила дизайнер, а помогали сам Сергей, его сын Никита и дочка Аня. Модные фишки: искусственный снег и цвет шаров, белый и шампань, которые привлекают удачу в дом. А голубой еще и любит хозяин года Тигр.

Елена Ксенофонтова несколько лет в декабре работает дизайнером елок — актриса сама приобретает все необходимое и украшает дома всем желающим. Ее дизайнерский проект в зависимости от сложности может стоить порядка 50 — 70 тысяч рублей.

На фото — Елена со своей заказчицей и коллегой Катей Лель. Обращаем внимание на необычную верхушку дерева, где красуется театральная маска. Дизайнеры рекомендуют вешать на елку важные для вашей профессии или семьи атрибуты.

У Глюк’оZы, позвавшей на помощь дизайнера, вышла девчачья елка — много блесток, но без перебора из-за лаконичного дизайна игрушек.

Александр Петров хвалится: «Мы, точнее, Стася, нарядили елку». Стася — это, разумеется, невеста Петрова Стася Милославская.

Актерская пара учла одно из веяний елочной моды — выбирать игрушки одного цвета и разного дизайна или, как Петров с Милославской, — одного дизайна, но разных цветов. На фото елочку охраняет кошка Саманта.

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