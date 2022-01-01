Анжелика Варум спародировала своего мужа, чтобы ее быстрее угадали в «Маске»

Среди новых участников «Новогодней Маски» на НТВ было немало загадочных персонажей. У одного из них звездное жюри не смогло даже определить пол, не то, что бы правильно назвать имя.

Речь идет о маске Льдинка. Невероятный колючий костюм и странная походка артиста смутили находящийся в студии певцов. Новый герой говорил низким голосом и представился 53-летним пенсионером.

Сначала звезды подумали, что в костюме может скрываться Леонид Агутин, Валерий Леонтьев или Олег Газманов. Но когда Льдинка спела песню Ланы Дель Рей Young and beautiful, практически все решили, что это женщина, и никто иная как Анита Цой. Последнюю, кстати, уже два года ждут в этом шоу.

Звезды стали обращаться к Льдинке именно как к Аните Цой, пока Филиппа Киркорова вдруг не озарило, что это Диана Анкудинова. А потом Юлия Паршута спросила маску, не из Прибалтики ли она, и посыпались новые невероятные предположения.

Ближе всех к истине в итоге оказалась Паршута.

«Стойка Леонида Агутина, но это сто процентов женщина! – сказала она. – Поэтому это женщина Леонида Агутина!»

Звезды были в шоке, когда под маской оказалась Анжелика Варум. Киркоров даже готов был покинуть кресло председателя жюри после такого провала.

«Анжелика, а вот эти движения вашего супруга…» — захотел напоследок спросить Тимур Родригез. «Я подсказывала, как могла», — пояснила Варум. «Обалдеть… Она намекала, помогала нам, а мы: «Анита Цой, Анита Цой…»

После этого случая Киркоров поклялся больше не называть Цой при отгадывании масок.

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