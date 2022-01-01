«Сказка «Красавица и чудовище» наяву!»: Киркоров вновь сравнил Пригожина со Шреком

Известный продюсер в образе Ананаса выступил со своей женой Валерией в «Новогодней маске».

В «Новогодней маске» на НТВ бывшие участники шоу нередко выступали с членами жюри. В этой связи трудно было бы представить, чтобы Иосиф «Ананас» Пригожин не спел на сцене со своей женой Валерией.

Звездная пара, и правда, появилась с собственным номером – на песню «Просто любить тебя». Пригожин несколько упростил свой костюм, а Валерия под стать мужу нарядилась в тропическое ярко-оранжевое платье.

«Мы те еще фрукты!» — рассмеялась певица после выступления.

Затем слово взял Филипп Киркоров.

«Даже через маску от Иосифа Пригожина чувствует страсть к своей музе, к своей Валерии! – восхитился «поп-король». – Боже мой, ну действительно, сказка «Красавица и чудовище» наяву! Когда снялась эта маска этого ужасного Ананаса, и появился принц! Принц, который взял на руки свою Фиону! Это же прелестно! Браво-браво!» «От бананов поправляются, а от ананаса худеют. Кроме самого Ананаса, — пошутил Юрий Стоянов. – Я понимаю, почему он костюм не надел – он бы не влез в него». «Что касается костюма, мне его ушивать долго приходилось – я, наоборот, похудел, — парировал Пригожин. Я хотел, наоборот, «сытным» Ананасом выйти, чтобы всем досталось».

Напомним, что несколько лет назад в Сети появился популярный мем о том, что Иосиф Пригожин – это Шрек из одноименного мультфильма, а Валерия – его принцесса Фиона. Тогда и сейчас продюсер относится к этому сравнению с юмором.

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