Красная икорка, селедочка под шубой: как выглядел новогодний стол Леры Кудрявцевой

Ведущая устроила веселые посиделки с друзьями и родственникам в своем доме.

Многие российские звезды хоть и имеют возможность отметить Новый год в каком-нибудь экзотическом месте, предпочли это сделать дома, в теплом семейном кругу.

Например, София Ротару пригласила своего сына и внуков к себе на торжество, Екатерина Климова тоже отпраздновала Новый год с близкими, поставив на стол собственноручно изготовленные пельмени и оливье, Ирина Пегова с дочкой уехала к маме в Выксу.

Лера Кудрявцева тоже устроила домашние посиделки с близкими друзьями и родственниками. Она облачилась в белый костюм и сервировала стол в добрых российских традициях.

В качестве угощений знаменитая блондинка предложила сельдь под шубой, красную икру, холодец, салат из огурцов и помидоров, мясной рулет, соленые домашние помидорки и, конечно, картошечку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!