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Как мило и по-домашнему: Климова показала, что поставила на свой новогодний стол

Екатерина Климова чтит праздничные традиции россиян.

Как мило и по-домашнему: Климова показала, что поставила на свой новогодний стол
Екатерина Климова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова показала в личном блоге, что она поставила на свой новогодний стол. Оказалось, что звезда теленовеллы «Бедная Настя» любит те же блюда, что и большинство россиян.

К примеру, Климова вместе с дочками налепила домашних пельменей, при этом некоторые из них сделала с сюрпризом – вместо мяса положила перец.

Артистка также нарубила целую кастрюлю салата оливье и красиво уложила мандарины в композицию со свечами. А отпраздновала Екатерина Климова Новый год в кругу своих близких родственников – с детьми (их у нее четверо) и мамой.

На столе у Екатерины Климовой.
На столе у Екатерины Климовой. Фото: instagram.com/klimovagram/

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