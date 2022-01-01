Как мило и по-домашнему: Климова показала, что поставила на свой новогодний стол

Актриса Екатерина Климова показала в личном блоге, что она поставила на свой новогодний стол. Оказалось, что звезда теленовеллы «Бедная Настя» любит те же блюда, что и большинство россиян.

К примеру, Климова вместе с дочками налепила домашних пельменей, при этом некоторые из них сделала с сюрпризом – вместо мяса положила перец.

Артистка также нарубила целую кастрюлю салата оливье и красиво уложила мандарины в композицию со свечами. А отпраздновала Екатерина Климова Новый год в кругу своих близких родственников – с детьми (их у нее четверо) и мамой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!