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Зимняя сказка: Пегова в модном пуховом пальто и гномьей шапке вышла на прогулку с дочкой от Орлова

Ирина Пегова предпочитает новогодние каникулы проводить с близкими.

Зимняя сказка: Пегова в модном пуховом пальто и гномьей шапке вышла на прогулку с дочкой от Орлова
Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina/

Актриса Ирина Пегова уехала на новогодние каникулы к своей маме в Выксу. Здесь довольно живописная природа, а из-за обилия снега местный лес стал похож на настоящую сказку.

Звезда в компании дочки Татьяны от бывшего мужа Дмитрия Орлова поспешила после новогодней ночи на ободряющую прогулку на природе. Ирина Пегова примерила модное пуховое дутое пальто и гномью шапку, а ее наследница — шубу и валенки.

Ирина Пегова.
Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina/

Татьяна не отказала себе в удовольствии плюхнуться в сугроб словно на перину.

«С Новым годом! Будьте счастливы!» — написала Пегова в личном блоге.

Татьяна Орлова.
Татьяна Орлова. Фото: instagram.com/pegovairina/

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Ирина ПеговаНовый годпуховикТатьяна Орлова