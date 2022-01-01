Зимняя сказка: Пегова в модном пуховом пальто и гномьей шапке вышла на прогулку с дочкой от Орлова

Актриса Ирина Пегова уехала на новогодние каникулы к своей маме в Выксу. Здесь довольно живописная природа, а из-за обилия снега местный лес стал похож на настоящую сказку.
Звезда в компании дочки Татьяны от бывшего мужа Дмитрия Орлова поспешила после новогодней ночи на ободряющую прогулку на природе. Ирина Пегова примерила модное пуховое дутое пальто и гномью шапку, а ее наследница — шубу и валенки.
Татьяна не отказала себе в удовольствии плюхнуться в сугроб словно на перину.
«С Новым годом! Будьте счастливы!» — написала Пегова в личном блоге.
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