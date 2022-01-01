Все близкие на одном фото: Ротару запечатлелась на Новый год с сыном, внуками, невесткой и сватьей

София Ротару решила собрать своих близких в своем доме на Новый год. Ее навестил сын Руслан Евдокименко со своей женой Светланой и тещей Людмилой Белоусовой. Внуки София и Анатолий тоже пришли в гости к бабушке.
Вся большая семья запечатлелась в домашней обстановке на фоне нарядной елочки на одном редком фото.
«Берегите своих близких! С Новым годом!» — подписала кадр София Ротару.
74-летняя певица предстала в черном комплекте с рубахой оверсайз и брюках, завершив динамичный лук мягкими туфлями на плоской подошве.
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