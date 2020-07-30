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Дочь Меладзе показала нового бойфренда

Сердце девушки покорил креативный директор.

Дочь Меладзе показала нового бойфренда
Инга Меладзе. Фото: instagram.com/ingameladze

Дочь Валерия Меладзе, Инга, показала общественности своего нового возлюбленного. Сердце девушки покорил креативный директор студии дизайна Денис Давыдов. Пара встречается уже несколько месяцев. И, судя по всему, Инга уже познакомила Дениса с родителями. Во всяком случае, в инстаграме у молодого человека и мамы девушки — Ирины взаимные подписки.

Инга Меладзе и Денис Давыдов
Инга Меладзе и Денис Давыдов. Скриншот: instagram.com/ingameladze

Сейчас пара отдыхает в Красной Поляне.

Три года назад Инга вышла замуж за журналиста из Марокко Нури Вергезе. До свадьбы они встречались на протяжении десяти лет. Но спустя время брак распался. Девушка вновь стала свободной в прошлом году.

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