«Я плачу»: бывшая жена Меладзе объяснила, почему развелась с иностранцем их старшая дочь Инга

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе, Ирина, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с иностранцем их старшая дочь с певцом, Инга.

«Я переживала за всех. Как вспомню об этом — плачу. Я была на стороне своей дочери. Я выплакала столько тогда слез. Они встречались десять лет. Он был для нас не чужой человек. Это все болезненно происходило. У них разные миры, разное воспитание, разная система координат. Да и в общем-то отсюда дороги к достижению счастья разнятся. Вот это все сработало и случился такой итог».

Ирина Меладзе

Как заметила Ирина Меладзе, она болезненно переживала разрыв ребят. «И Валера переживал. Мы много говорили на эту тему. Любой негативный опыт — это опыт положительный», — заявила она.

Валерий и Ирина Меладзе были в браке более двадцати лет. У них трое общих детей. От первой жены певец ушел к Альбине Джанабаевой, которая ему подарила также трех наследников.

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